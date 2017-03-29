В Бежице пламя от горящей шашлычной перекинулось на жилой дом

Крупный пожар произошел в Бежицком районе Брянска в ночь на 31 марта.

В 1.20 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании шашлычной на территории частного домовладения по улице XXII Съезда КПСС. Пожарные прибыли на место в 1.27, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени шашлычная горела по всей площади. Пламя перекинулось на крышу частного жилого дома. По оперативной информации пожарных, людей в доме не было.

Потушить пожар удалось в 2.13. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.