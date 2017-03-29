Опубликованы фото и видео горящей шашлычной в Брянске
В Интернете появились фото и видео с места ночного пожара в Бежицком районе Брянска.
Фотографии и видеозаписи очевидцы распространили в социальных сетях.
Напомним, пожар произошел в ночь на 31 марта. По данным регионального ГУ МЧС, горела шашлычная на территории частного домовладения по улице XXII Съезда КПСС. Пламя перекинулось на крышу жилого дома.
Пожар тушили почти час – с 1.27 до 2.13. В результате ЧП никто не пострадал.
Новости регионов
31 Марта, 2017
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