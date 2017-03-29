В Клинцах пенсионерка попала под разворачивавшийся автобус
78-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Клинцах.
Авария произошла 30 марта около 13.40 на улице Парижской Коммуны, сообщили в ГИБДД Брянской области.
Пожилую женщину сбил 44-летний водитель автобуса «ПАЗ», который совершал разворот.
Пенсионерку госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Новости регионов
31 Марта, 2017
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Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
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