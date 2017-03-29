В Брянске игроман разыграл криминальную драму из страха перед женой

Житель Бежицкого района Брянска стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе.

26-летний мужчина сообщил в УМВД по городу Брянску о том, что на него было совершено разбойное нападение. По словам брянца, его избили неизвестные и, угрожая ножом, потребовали отдать мобильный телефон и банковскую карту с PIN-кодом. Общая сумма ущерба, рассказал мужчина, превысила 50 тысяч рублей.

Однако сотрудники уголовного розыска выяснили, что рассказ не соответствует действительности. «Потерпевший» оказался игроманом. Он проиграл 31 тысячу рублей, делая ставки на результаты спортивных состязаний.

Опасаясь ссоры с женой, он попросил знакомого несколько раз ударить его по лицу, чтобы инсценировать нападение грабителей, и выбросил телефон.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, мужчина признал свою вину. Ему грозит до трех лет заключения либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.