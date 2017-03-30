В Брянске водитель «ВАЗа» повалил столб, обесточив троллейбусы
Утром 1 апреля ДТП на улице Калинина в Советском районе Брянска парализовало движение троллейбусов.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация об аварии с участием легкового автомобиля поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 6.42. У наркодиспансера водитель «ВАЗа» н6е справился с управлением и врезался в электроопору. От удара столб накренился в сторону проезжей части, троллейбусные провода оказались оборваны.
На месте работали полицейские, медики, спасатели и работники аварийной службы. Пострадавшего пришлось деблокировать из покореженного автомобиля. По данным МЧС, его доставили в больницу с травмами.
Движение троллейбусов на Калинина было приостановлено. Происшествие спровоцировало пробку.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
01 Апреля, 2017
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