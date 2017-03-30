В Брянске водитель «ВАЗа» повалил столб, обесточив троллейбусы

Утром 1 апреля ДТП на улице Калинина в Советском районе Брянска парализовало движение троллейбусов.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация об аварии с участием легкового автомобиля поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 6.42. У наркодиспансера водитель «ВАЗа» н6е справился с управлением и врезался в электроопору. От удара столб накренился в сторону проезжей части, троллейбусные провода оказались оборваны.

На месте работали полицейские, медики, спасатели и работники аварийной службы. Пострадавшего пришлось деблокировать из покореженного автомобиля. По данным МЧС, его доставили в больницу с травмами.

Движение троллейбусов на Калинина было приостановлено. Происшествие спровоцировало пробку.

Информации от ГИБДД пока не поступало.