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На трассе Брянск – Новозыбков мужчина попал под «КамАЗ»

Опубликовано Вчера, 16:17

41-летний мужчина получил травму, попав под «КамАЗ» в Почепском районе.

ДТП произошло 31 марта около 21.00 на 94-м километре дороги Брянск – Новозыбков, сообщили в ГИБДД Брянской области.

По предварительной версии, пешехода, переходившего дорогу, сбил 41-летний водитель грузовика, который ехал от Почепа к Новозыбкову.

Мужчину госпитализировали в Почепскую районную больницу с закрытым переломом правого плеча со смещением.

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