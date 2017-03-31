В Брянске поваливший столб водитель был пьян

Водитель, протаранивший электроопору на улице Калинина в Советском районе Брянска, сел за руль без водительского удостоверения. От медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Об этом сообщили в ГИБДД Брянска. Напомним, ДТП произошло 1 апреля около 6.35 у дома № 177 по Калинина. По данным ГИБДД, за рулем «ВАЗ-211440» находился 23-летний водитель.

Его госпитализировали с переломом плечевой кости.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.