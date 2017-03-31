У ТРЦ Тимошковых в Брянске неизвестный водитель сбил женщину и скрылся

49-летняя женщина пострадала в результате ДТП у ТРЦ Тимошковых в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 2 апреля женщину-пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. Марку автомобиля пока также установить не удалось.

У женщины диагностировали ушиб левого локтевого сустава.

По факту ДТП проводится административное расследование. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.