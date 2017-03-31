У ТРЦ Тимошковых в Брянске неизвестный водитель сбил женщину и скрылся
49-летняя женщина пострадала в результате ДТП у ТРЦ Тимошковых в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 2 апреля женщину-пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. Марку автомобиля пока также установить не удалось.
У женщины диагностировали ушиб левого локтевого сустава.
По факту ДТП проводится административное расследование. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
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