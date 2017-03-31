Под Навлей перевернулся Subaru Outback: пострадали водитель и пассажирка
Два человека пострадали в результате ДТП в Навлинском районе.
Авария произошла 2 апреля около 15.50 на 1-м километре дороги Украина – Клинское. По предварительной версии областной Госавтоинспекции, 36-летний водитель Subaru Outback, двигаясь от Навли к селу Соколово, утратил контроль за управлением, выехал на обочину, затем на встречную полосу и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.
Водителя госпитализировали в Навлинскую районную больницу с переломом ребер справа. У 33-летней пассажирки ушибленная рана волосистой части головы.
По данным ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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