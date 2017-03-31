В Брянске женщина умерла у ступеней «Гемотеста» – очевидцы
Днем 3 апреля на улице Брянской Пролетарской Дивизии в Бежицком районе Брянска скончалась женщина.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, тело находилось у ступенек «Гемотеста».
«Около часа шла с обеда, женщина лежала около ступенек аптеки. Только подъехала скорая. Очень надеялась, что женщину спасут», – рассказала одна из очевидцев ЧП.
Горожане предполагают, что смерть женщины связана с новыми правилами продажи лекарств в Брянской области. Официальных комментариев о случившемся не поступало.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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