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В Брянске женщина умерла у ступеней «Гемотеста» – очевидцы

Опубликовано Сегодня, 18:40

Днем 3 апреля на улице Брянской Пролетарской Дивизии в Бежицком районе Брянска скончалась женщина.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, тело находилось у ступенек «Гемотеста».

«Около часа шла с обеда, женщина лежала около ступенек аптеки. Только подъехала скорая. Очень надеялась, что женщину спасут», – рассказала одна из очевидцев ЧП.

Горожане предполагают, что смерть женщины связана с новыми правилами продажи лекарств в Брянской области. Официальных комментариев о случившемся не поступало.

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