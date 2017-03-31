В Злынковском районе пропала пенсионерка Екатерина Требухова
В селе Добродеевка Злынковского района пропала Екатерина Васильевна Требухова 1936 года рождения.
Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». В последний раз пенсионерку видели 31 марта.
Приметы: рост 160 сантиметра, голубые глаза, короткая стрижка, худощавого телосложения. Была одета в серое драповое пальто ниже колена, белый пуховый платок, сапоги черного цвета 37-38-го размера. Под пальто, возможно, был халат.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Требуховой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
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