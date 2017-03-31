Ночные поиски брянской пенсионерки не дали результатов

В Злынковском районе продолжаются поиски пенсионерки Екатерины Васильевны Требуховой 1936 года рождения.

Напомним, дезориентированная женщина, которая нуждается в медицинской помощи, пропала 31 марта в селе Добродеевка.

В поисках участвуют добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Как сообщили в отряде, минувшей ночью семеро поисковиков прочесывали лесной массив в районе дома Екатерины Требуховой.

Однако пока найти пенсионерку не удалось. Поиски пожилой женщины продолжаются.





