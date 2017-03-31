Ночные поиски брянской пенсионерки не дали результатов
В Злынковском районе продолжаются поиски пенсионерки Екатерины Васильевны Требуховой 1936 года рождения.
Напомним, дезориентированная женщина, которая нуждается в медицинской помощи, пропала 31 марта в селе Добродеевка.
В поисках участвуют добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Как сообщили в отряде, минувшей ночью семеро поисковиков прочесывали лесной массив в районе дома Екатерины Требуховой.
Однако пока найти пенсионерку не удалось. Поиски пожилой женщины продолжаются.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
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