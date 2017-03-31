В Трубчевске двое пьяных молодых людей ограбили четверых мужчин
Двое участников разбойного нападения в Трубчевске предстанут перед судом.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, обвинение по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» предъявлено жителям Трубчевского района 22 и 17 лет.
По версии следствия, вечером 16 января пьяные молодые люди, вооруженные деревянной битой и пневматическим пистолетом, ворвались в квартиру по улице Володарского в Трубчевске, где находились четверо мужчин, и потребовали передать им деньги и мобильные телефоны. Двух мужчин они избили битой и пистолетом.
Добычей грабителей стали телефон стоимостью 1000 рублей и кольцо стоимостью 500 рублей.
Один из потерпевших сразу сообщил о случившемся в полицию. Грабителей вскоре задержали неподалеку от места преступления, куда они вернулись из любопытства. При себе у них оказались и похищенные вещи, а также бита и пистолет. Молодых людей заключили под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
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