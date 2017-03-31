В Брянске женщина на Toyota Corolla сбила 14-летнюю девочку

В Брянске 49-летняя водитель Toyota Corolla сбила 14-летнюю девочку.

ДТП произошло 3 апреля около 16.10 у дома № 30 по улице Ермакова в Фокинском районе. По предварительной версии городского ОГИБДД, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей левого бедра. По данным ГИБДД, в момент ДТП автомобилистка была трезвой.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.