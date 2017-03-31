Жительница Брянска сфотографировала хулиганов, разбивших машину
В Брянске подростки выломали зеркало припаркованной во дворе иномарки.
Об этом в соцсетях рассказала одна из очевидцев под ником Рина Кузнецова. По ее словам, инцидент произошел вечером 3 апреля во дворе дома № 160б по улице Красноармейской в Советском районе.
«Три хулигана пинком сломали зеркало мирно стоящей машины. Единственное, что смогла сделать – сфоткать их», – написала девушка.
Интернет-пользователи советуют владельцу машины просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на подъездах.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
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