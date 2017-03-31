В Суземке голодный рецидивист обокрал отмечавшую 8 Марта женщину

В Суземке полицейские раскрыли кражу 18 тысяч рублей, которая произошла 8 Марта.

По словам следователя следственного отдела МО МВД России «Трубчевский» капитана юстиции Людмилы Новиковой, в полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что, пока она отмечала Международный женский день в кафе, из ее сумки пропали 18 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 33-летний случайный знакомый женщины, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился только летом прошлого года.

По версии следствия, женщина познакомилась с ним 8 Марта в кафе, и тот воспользовался ее невнимательностью. Похищенные деньги рецидивист потратил на покупку спиртного и продуктов.

Он сознался в преступлении и до суда будет находиться под подпиской о невыезде. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.