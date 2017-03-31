В Фокинском районе Брянска потушили пожар в частном доме
Сегодня днем произошел пожар в частном доме по улице 17 Сентября в Фокинском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 12.40, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось внутри дома, была угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные запросили помощь.
К тушению привлекались пожарные расчеты ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе трех автоцистерн, работало звено газодымозащитной службы.
Потушить пожар удалось в 13.05. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
04 Апреля, 2017
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