В Фокинском районе Брянска потушили пожар в частном доме

Сегодня днем произошел пожар в частном доме по улице 17 Сентября в Фокинском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 12.40, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось внутри дома, была угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные запросили помощь.

К тушению привлекались пожарные расчеты ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе трех автоцистерн, работало звено газодымозащитной службы.

Потушить пожар удалось в 13.05. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.