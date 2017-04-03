В МРЭО в Брянске искали взрывное устройство
Сегодня днем сотрудники силовых ведомств оцепили территорию МРЭО в Фокинском районе Брянска.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, в здании была обнаружена подозрительная бесхозная сумка. На месте работали саперы. Людей из здания эвакуировали.
В настоящее время оцепление сняли, движение у МРЭО восстановлено.
Официальной информации о случившемся не поступало.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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