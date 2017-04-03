В МРЭО в Брянске искали взрывное устройство

Сегодня днем сотрудники силовых ведомств оцепили территорию МРЭО в Фокинском районе Брянска.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, в здании была обнаружена подозрительная бесхозная сумка. На месте работали саперы. Людей из здания эвакуировали.

В настоящее время оцепление сняли, движение у МРЭО восстановлено.

Официальной информации о случившемся не поступало.