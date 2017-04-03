Брянцы разгромили новые урны на набережной

Вандалы разгромили новые урны на набережной в Советском районе Брянска.

Один из очевидцев опубликовал фото погрома в соцсетях. «Новая набережная, сломаны уже урны. Народ, вам действительно нравится в параше жить?» – написал он.

Неизвестных злоумышленников не остановило даже близость полицейской будки.

Интернет-пользователи предполагают, что «в городе есть специально обучены люди, которые получают зарплату за то, что все уродуют», и предлагают создавать народные дружины, которые могли бы следить за общественным порядком и пресекать подобные случаи.