Брянцы разгромили новые урны на набережной
Вандалы разгромили новые урны на набережной в Советском районе Брянска.
Один из очевидцев опубликовал фото погрома в соцсетях. «Новая набережная, сломаны уже урны. Народ, вам действительно нравится в параше жить?» – написал он.
Неизвестных злоумышленников не остановило даже близость полицейской будки.
Интернет-пользователи предполагают, что «в городе есть специально обучены люди, которые получают зарплату за то, что все уродуют», и предлагают создавать народные дружины, которые могли бы следить за общественным порядком и пресекать подобные случаи.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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