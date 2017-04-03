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В брянском поселке пенсионеры-алкоголики устроили в квартире наркопритон

Опубликовано Сегодня, 08:00

Пожилые жители поселка Олсуфьево Жуковского района устроили наркопритон в собственной квартире.

Как сообщили в региональном УМВД, хозяева квартиры 55 и 60 лет, злоупотребляющие спиртными напитками, регулярно предоставляли свою жилплощадь знакомым для употребления запрещенных веществ.

В настоящее время пенсионеры задержаны. По статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» им грозит до двух лет лишения свободы.

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