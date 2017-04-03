В брянском поселке пенсионеры-алкоголики устроили в квартире наркопритон
Пожилые жители поселка Олсуфьево Жуковского района устроили наркопритон в собственной квартире.
Как сообщили в региональном УМВД, хозяева квартиры 55 и 60 лет, злоупотребляющие спиртными напитками, регулярно предоставляли свою жилплощадь знакомым для употребления запрещенных веществ.
В настоящее время пенсионеры задержаны. По статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» им грозит до двух лет лишения свободы.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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