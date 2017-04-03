В Брянске задержали скупавших рога узбеков-нелегалов

Полицейские задержали в Брянске группу нелегальных мигрантов из Узбекистана, расклеивающих объявления о покупке рогов сайгака.

По информации областного УМВД, в ходе комплекса мероприятий сотрудники городской полиции задержали троих граждан республики Узбекистан 35, 39 и 43 лет, которые расклеивали на стенах домов и столбах объявления о покупке рогов сайгака. Выяснилось, что они нарушили правила въезда в Россию.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий» и оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Также им предстоит понести ответственность за несанкционированную расклейку объявлений согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».

Спустя несколько дней полицейские задержали еще пятерых граждан Узбекистана. В их машине находились несколько пар рогов сайгака и листовки с объявлением о покупке рогов.

На одного из них правоохранители составили протокол по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Также задержанных привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России.

Двух узбеков выдворят за пределы страны, третьему предписано выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.