В Брянске задержали скупавших рога узбеков-нелегалов
Полицейские задержали в Брянске группу нелегальных мигрантов из Узбекистана, расклеивающих объявления о покупке рогов сайгака.
По информации областного УМВД, в ходе комплекса мероприятий сотрудники городской полиции задержали троих граждан республики Узбекистан 35, 39 и 43 лет, которые расклеивали на стенах домов и столбах объявления о покупке рогов сайгака. Выяснилось, что они нарушили правила въезда в Россию.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий» и оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Также им предстоит понести ответственность за несанкционированную расклейку объявлений согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
Спустя несколько дней полицейские задержали еще пятерых граждан Узбекистана. В их машине находились несколько пар рогов сайгака и листовки с объявлением о покупке рогов.
На одного из них правоохранители составили протокол по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Также задержанных привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России.
Двух узбеков выдворят за пределы страны, третьему предписано выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
|+3
|$57
|€61
Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.