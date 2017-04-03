«Нива» и маршрутка столкнулись под Брянском

Вечером 4 апреля на объездной дороге в районе Ново-Отрадного в Брянском районе столкнулись «Нива» и маршрутное такси № 36.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В ГУ МЧС по Брянской области информация о ДТП поступила в 22.08. По данным ведомства, пострадавших доставили в больницу. Одного из них спасателям пришлось деблокировать из машины.

Информации от ГИБДД пока не поступало.



