«Нива» и маршрутка столкнулись под Брянском
Вечером 4 апреля на объездной дороге в районе Ново-Отрадного в Брянском районе столкнулись «Нива» и маршрутное такси № 36.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
В ГУ МЧС по Брянской области информация о ДТП поступила в 22.08. По данным ведомства, пострадавших доставили в больницу. Одного из них спасателям пришлось деблокировать из машины.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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