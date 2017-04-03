Пьяный водитель Toyota пытался по прямой проехать кольцо на мясокомбинате
43-летний водитель Toyota Camry получил тяжелую травму носа в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла 4 апреля около 22.10 на Московском проспекте.
По предварительной версии, 43-летний водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону Фокинского района в прямом направлении, без изменения направления движения, протаранил бордюрный камень на кольце у мясокомбината. Затем машина врезалась в препятствие и перевернулась.
В горбольнице № 1 у водителя диагностировали скальпированную рану носа – после осмотра его отпустили с назначением лечения.
По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель был пьян. Также в отношении него составили административный протокол по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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