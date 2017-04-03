Житель Жуковского района, ругаясь матом, пнул полицейского в грудь

Жителя Жуковского района, пнувшего полицейского, отправили в колонию строгого режима.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.

Как сообщили в областной прокуратуре, ночью 3 января пьяный житель Жуковского района ругался матом в общественном месте. Правоохранители потребовали прекратить противоправные действия, на что тот ответил категорическим отказом и пнул сотрудника ППС ногой в грудь.

В судебном заседании мужчина, ранее уже судимый, полностью признал свою вину. Суд приговорил его к году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима.