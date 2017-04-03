Житель Жуковского района, ругаясь матом, пнул полицейского в грудь
Жителя Жуковского района, пнувшего полицейского, отправили в колонию строгого режима.
Мужчина предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.
Как сообщили в областной прокуратуре, ночью 3 января пьяный житель Жуковского района ругался матом в общественном месте. Правоохранители потребовали прекратить противоправные действия, на что тот ответил категорическим отказом и пнул сотрудника ППС ногой в грудь.
В судебном заседании мужчина, ранее уже судимый, полностью признал свою вину. Суд приговорил его к году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
|+11
|$57
|€61
Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.