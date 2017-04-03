На Дуки в Брянске водитель сбил 56-летнего мужчину и скрылся
Полицейские устанавливают личность водителя, сбившего 56-летнего мужчину в Советском районе Брянска.
По предварительной версии городского ОГИБДД, ДТП произошло 4 апреля около 14.00 у дома № 5 по улице Дуки. После наезда на пешехода водитель скрылся. У пострадавшего медики диагностировали перелом правой ноги.
Полицейские проводят административное расследование, устанавливая причины и обстоятельства ДТП.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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