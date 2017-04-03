Гособвинитель беглого полицейского пострадал в ДТП под Брянском
В ДТП на объездной дороги под Брянском пострадал Илья Петров, заместитель прокурора Сельцо, выступавший в роли государственного обвинителя по делу экс-участкового Левана Хуцишвили.
В момент аварии Петров управлял «Нивой». Его доставили в больницу с травмами.
Напомним, «Нива» и маршрутное такси столкнулись 4 апреля около 22.00 на 38-м километре дороги «Обход Брянска». Помимо водителя «Нивы», также пострадала пассажирка маршрутки.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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