Пенсионер на «десятке» устроил ДТП на перекрестке в Брянске
80-летний водитель «ВАЗа» спровоцировал аварию в Бежицком районе Брянска.
4 апреля около 12.40 у дома № 12 по улице Баумана столкнулись «ВАЗ-21103», которым управлял пенсионер, и Renault Logan под управлением 31-летнего водителя.
По предварительной версии областной ГИБДД, пенсионер, двигаясь прямо от улицы Кирова к улице Баумана, не уступил дорогу Renault Logan, водитель которого ехал по главной от улицы Ново-Советской к улице Карла Либкнехта.
Водителя «ВАЗа» госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной второго пальца правой кисти.
По факту ДТП полицейские проводят административное раследование.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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