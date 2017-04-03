Пенсионер на «десятке» устроил ДТП на перекрестке в Брянске

80-летний водитель «ВАЗа» спровоцировал аварию в Бежицком районе Брянска.

4 апреля около 12.40 у дома № 12 по улице Баумана столкнулись «ВАЗ-21103», которым управлял пенсионер, и Renault Logan под управлением 31-летнего водителя.

По предварительной версии областной ГИБДД, пенсионер, двигаясь прямо от улицы Кирова к улице Баумана, не уступил дорогу Renault Logan, водитель которого ехал по главной от улицы Ново-Советской к улице Карла Либкнехта.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали в городскую больницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной второго пальца правой кисти.

По факту ДТП полицейские проводят административное раследование.