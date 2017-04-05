В Жуковке замдиректора водоканала обвинили в падении мужчины в сточную яму

В Жуковке заместителя директора МУП «Водоканал» обвинили в халатности.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 1 октября 2016 года на улице Ленина в Жуковке 39-летний мужчина упал в яму и получил тяжелые травмы.

Яма образовалась в результате разрушения канализационного коллектора и вымывания грунта сточными водами. По версии следствия, ЧП произошло из-за несоблюдения в МУП «Водоканал» норм технической эксплуатации коллектора, введенного в работу еще в 1972 году.

В частности, не проводились технические осмотры, диагностика внутренней поверхности трубопровода и его своевременный ремонт.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.