В Жуковке замдиректора водоканала обвинили в падении мужчины в сточную яму
В Жуковке заместителя директора МУП «Водоканал» обвинили в халатности.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 1 октября 2016 года на улице Ленина в Жуковке 39-летний мужчина упал в яму и получил тяжелые травмы.
Яма образовалась в результате разрушения канализационного коллектора и вымывания грунта сточными водами. По версии следствия, ЧП произошло из-за несоблюдения в МУП «Водоканал» норм технической эксплуатации коллектора, введенного в работу еще в 1972 году.
В частности, не проводились технические осмотры, диагностика внутренней поверхности трубопровода и его своевременный ремонт.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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