В Брянске двор на Фосфоритной оцепили из-за подозрительной коробки
Сегодня днем оцепили двор у дома № 37 по улице Фосфоритной в Володарском районе Брянска.
По словам местных жителей, у одной из машин находилась подозрительная коробка. На месте работали полицейские, саперы, кинологи, пожарные и медики. В квартирах отключили электричество.
Как сообщают очевидцы, тревога оказалась ложной.
Напомним, 4 апреля взрывное устройство искали в здании МРЭО в Фокинском районе Брянска.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
|+10
|$57
|€61
Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.