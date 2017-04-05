В Брянске двор на Фосфоритной оцепили из-за подозрительной коробки

Сегодня днем оцепили двор у дома № 37 по улице Фосфоритной в Володарском районе Брянска.

По словам местных жителей, у одной из машин находилась подозрительная коробка. На месте работали полицейские, саперы, кинологи, пожарные и медики. В квартирах отключили электричество.

Как сообщают очевидцы, тревога оказалась ложной.

Напомним, 4 апреля взрывное устройство искали в здании МРЭО в Фокинском районе Брянска.



