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В Брянске двор на Фосфоритной оцепили из-за подозрительной коробки

Опубликовано Сегодня, 18:20

Сегодня днем оцепили двор у дома № 37 по улице Фосфоритной в Володарском районе Брянска.

По словам местных жителей, у одной из машин находилась подозрительная коробка. На месте работали полицейские, саперы, кинологи, пожарные и медики. В квартирах отключили электричество.

Как сообщают очевидцы, тревога оказалась ложной.

Напомним, 4 апреля взрывное устройство искали в здании МРЭО в Фокинском районе Брянска.


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