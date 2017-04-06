35-летний брянец, придя в гости, украл из подъезда велосипед

Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда дома по проспекту Станке Димитрова в Брянске.

4 апреля о краже в полицию сообщила 39-летняя владелица велосипеда. Она рассказала, что оставила велосипед «Стингер» стоимостью более 9 тысяч рублей в подъезде, не пристегнув его тросом.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего местного жителя. Накануне он гостил у соседа женщины и, уходя, прихватил велосипед. Велосипед полицейские вернули владелице.

По статье «Кража» брянцу грозит до двух лет заключения.

В УМВД области брянцев призвали не оставлять велосипеды без присмотра и в случае необходимости использовать противоугонные тросы.