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В Советском районе Брянска 20 минут тушили мебель в квартире

Опубликовано Вчера, 22:59

В Брянске пожарные 20 минут тушили горящую мебель в квартире по проспекту Станке Димитрова.

В региональное ГУ МЧС о пожаре в многоквартирном доме сообщили в 21.11. В 21.17 пожарные прибыли на место. На площади 0,5 квадратных метра в квартире горела мягкая мебель.

Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 21.37 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

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