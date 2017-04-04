В Советском районе Брянска 20 минут тушили мебель в квартире
В Брянске пожарные 20 минут тушили горящую мебель в квартире по проспекту Станке Димитрова.
В региональное ГУ МЧС о пожаре в многоквартирном доме сообщили в 21.11. В 21.17 пожарные прибыли на место. На площади 0,5 квадратных метра в квартире горела мягкая мебель.
Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало звено газодымозащитной службы.
В 21.37 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
06 Апреля, 2017
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