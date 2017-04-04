В Советском районе Брянска 20 минут тушили мебель в квартире

В Брянске пожарные 20 минут тушили горящую мебель в квартире по проспекту Станке Димитрова.

В региональное ГУ МЧС о пожаре в многоквартирном доме сообщили в 21.11. В 21.17 пожарные прибыли на место. На площади 0,5 квадратных метра в квартире горела мягкая мебель.

Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 21.37 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.