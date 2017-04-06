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На путепроводе Брянск II Toyota на скорости протаранила 18-ю маршрутку

Опубликовано Сегодня, 10:00

Серьезная авария произошла утром 6 апреля на путепроводе Брянск II в Фокинском районе Брянска.

Как сообщают очевидцы, около половины седьмого утра водитель Toyota Corolla на скорости протаранил «ГАЗель», маршрутное такси № 18. От удара у Toyota разбит перед, маршрутка, по словам очевидцев, «сделав кульбит, легла на правый бок».

Из-за аварии движение на путепроводе перекрыли, на Московском проспекте образовалась большая пробка.

В настоящее время движение восстановлено. Информации о пострадавших пока не поступало.





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