На путепроводе Брянск II Toyota на скорости протаранила 18-ю маршрутку
Серьезная авария произошла утром 6 апреля на путепроводе Брянск II в Фокинском районе Брянска.
Как сообщают очевидцы, около половины седьмого утра водитель Toyota Corolla на скорости протаранил «ГАЗель», маршрутное такси № 18. От удара у Toyota разбит перед, маршрутка, по словам очевидцев, «сделав кульбит, легла на правый бок».
Из-за аварии движение на путепроводе перекрыли, на Московском проспекте образовалась большая пробка.
В настоящее время движение восстановлено. Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
06 Апреля, 2017
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