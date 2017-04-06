У «Аэропарка» в Брянске столкнулись две маршрутки

Два маршрутных такси столкнулись в районе «Аэропарка» в Брянске.

Авария произошла 5 апреля около 19.00, сообщили в городском ОГИБДД. У дома № 4 по улице Объездной столкнулись два микроавтобуса Ford Transit – 47-я и 34-я маршрутки.

В результате столкновения пострадали две девушки 18 и 22 лет. По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.