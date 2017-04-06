Поиск по сайту

У «Аэропарка» в Брянске столкнулись две маршрутки

Опубликовано Сегодня, 10:30

Два маршрутных такси столкнулись в районе «Аэропарка» в Брянске.

Авария произошла 5 апреля около 19.00, сообщили в городском ОГИБДД. У дома № 4 по улице Объездной столкнулись два микроавтобуса Ford Transit – 47-я и 34-я маршрутки.

В результате столкновения пострадали две девушки 18 и 22 лет. По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.

 2190
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске столкнулись Renault Logan и 34-я маршрутка: пострадала женщина
  • В Брянске столкнулись «ЗИЛ», Volkswagen и маршрутка
  • В Брянске водитель 43-й маршрутки протаранил такси
  • Возле «Аэропарка» лоб в лоб столкнулись две иномарки
  • У «Аэропарка» в Брянске столкнулись маршрутка, «ГАЗель» и «ВАЗ»: есть пострадавшие
    • Новости регионов
    Возгорание в администрации Понятовского сельского поселения. Подозреваемого задержали
    14:25:12 06-04-2017
    Полиция Шумячского района задержала  33-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    В поселке Верхнеднепровский во время пожара в квартире погибла 77-летняя женщина
    13:05:58 06-04-2017
    Пенсионерка заживо сгорела во время пожара в собственной квартире, расположенной на третьем этаже жилой пятиэтажки в поселке Верхнеднепровский в восьмом часу утра 6 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
    В марте в Смоленске на свет появилось восемь двоен
    12:30:59 06-04-2017
    189 мальчиков и 162 девочки родились в Смоленске в марте 2017 года, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
    15-летняя смолянка лишилась мобильного телефона стоимостью 11 тысяч рублей
    12:03:22 06-04-2017
    Полиция Смоленска задержала 17-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении мобильного телефона у 15-летней девочки, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Заяц-русак скачет по центральным улицам Смоленска (Видео)
    11:37:09 06-04-2017
    Заяц пролетел мимо остановившихся у светофора машин в областном центре на проспекте Гагарина 6 апреля, об этом сообщила группа «Drive2_Смоленск» в соцсети.
    В Смоленске судебные приставы едва не пострадали из-за агрессивного бизнесмена
    11:00:57 06-04-2017
    Судебные приставы Ленинского района Смоленска получили на принудительное исполнение документ о взыскании денег с предпринимателя, задолжавшего 70 тысяч рублей своему давнему партнеру по бизнесу, об этом сообщила пресс-служба профильного управления региона.
    06 Апреля, 2017
    		 +14 $56€60
    Лента новостей
    Сегодня, 14:20
    В Брянской области пропал 21-летний Дмитрий Лебедев
    Сегодня, 13:40
    В Брянске перевернулась Mazda с 52-летней женщиной за рулем
    Сегодня, 13:00
    Дело экс-директора брянского «Каравая» направили в суд
    Сегодня, 12:30
    В брянской деревне женщина выпала из телеги и попала под грузовик
    Сегодня, 12:00
    Под Суземкой «ВАЗ» «кувыркался» по дороге: водитель и пассажир погибли
    Сегодня, 11:30
    Жильцы подлежащих сносу домов на Городище в Брянске торгуются с властями
    Сегодня, 11:00
    В Брянске убита 37-летняя женщина
    Сегодня, 10:30
    У «Аэропарка» в Брянске столкнулись две маршрутки
    Сегодня, 10:00
    На путепроводе Брянск II Toyota на скорости протаранила 18-ю маршрутку (ФОТО)
    Сегодня, 09:30
    Мэр Макаров лично убедился в убитости дороги по улице Молодой Гвардии
    Сегодня, 09:00
    Брянские дорожники обещают латать до 1000 квадратных метров ям в день
    Сегодня, 08:30
    35-летний брянец, придя в гости, украл из подъезда велосипед
    Сегодня, 08:00
    У 59-й школы в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 22:59
    В Советском районе Брянска 20 минут тушили мебель в квартире
    Вчера, 19:00
    К 9 Мая в Брянске отреставрируют памятник Летчикам
    Вчера, 18:20
    В Брянске двор на Фосфоритной оцепили из-за подозрительной коробки (ФОТО)
    Вчера, 17:40
    Тело брянского рок-музыканта извлекли из могилы для проведения экспертизы
    Вчера, 17:00
    В брянской лаборатории нашли антибиотики в колбасе и пестициды в мандаринах
    Вчера, 16:20
    В Брянске 12-летнему Давиду, потерявшему родителей, ищут новую семью
    Вчера, 15:40
    В Жуковке замдиректора водоканала обвинили в падении мужчины в сточную яму
    Вчера, 15:00
    Пенсионер на «десятке» устроил ДТП на перекрестке в Брянске
    Вчера, 14:20
    Главврачу 5-й поликлиники Брянска Дубовому вручили медаль
    Вчера, 13:40
    На Дуки в Брянске водитель сбил 56-летнего мужчину и скрылся
    Вчера, 13:00
    Брянские коммунисты заявили об «антисоветизме и маразме едроссов»
    Вчера, 12:30
    Брянец не смог отсудить деньги за машину с дефектами, купленную в кредит
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:01
    1-ый фестиваль креативного танца «Без слов!..»
    Вчера, 15:59
    Юбилейный концерт эстрадно-вокальной группы «Арт-класс».
    Вчера, 11:48
    Мусору не место в бору
    Вчера, 10:41
    «Мираторг» увеличил производство высококачественного мяса птицы c начала 2017 года на 23% - до 27,2 тысяч тонн
    Вчера, 10:35
    Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске женщина умерла у ступеней «Гемотеста» – очевидцы
    Происшествия О главном
    Брянская полиция разыскивает сбежавшего из зала суда экс-участкового
    Общество О главном
    В Брянске 12-летнему Давиду, потерявшему родителей, ищут новую семью
    Новости Общество
    После проигранного суда власти Брянска занялись кронированием деревьев
    Новости Общество
    Первокурсница Светлана Поличевская стала «Красой БГУ – 2017»
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянские боксёры победили в 5 весовых категориях на мемориале Королёва

    Брянские боксёры победили в 5 весовых категориях на мемориале Королёва

    Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

    Ростелеком новости
    По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз

    Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.

    МРСК новости
    Похитители электрооборудования оставили без света деревню в Брянской области

    Карта деревни Литовники в Брянской области

    В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии.
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта 

    Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Комаричи в Брянской области будет ограничено 6 и 7 апреля на время ремонта Железнодорожники  Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00. 

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.