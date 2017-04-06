В Брянске убита 37-летняя женщина
4 апреля в квартире дома по улице Крахмалева в Советском районе Брянска убита 37-летняя женщина.
Правохранители задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Брянска, сожителя погибшей. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
По версии СУ СК РФ по Брянской области, ночью 4 апреля пара гостила у знакомого. Компания распивала алкогольные напитки. В ходе ссоры мужчина нанес сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы оказались смертельными.
По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
06 Апреля, 2017
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