В Брянске убита 37-летняя женщина

4 апреля в квартире дома по улице Крахмалева в Советском районе Брянска убита 37-летняя женщина.

Правохранители задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Брянска, сожителя погибшей. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

По версии СУ СК РФ по Брянской области, ночью 4 апреля пара гостила у знакомого. Компания распивала алкогольные напитки. В ходе ссоры мужчина нанес сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы оказались смертельными.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.