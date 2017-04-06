В Брянске перевернулась Mazda с 52-летней женщиной за рулем

52-летняя водитель Mazda 3 попала в ДТП в Фокинском районе Брянска.

Авария произошла 5 апреля около 9.10 у дома № 80 по проспекту Московскому. По данным городского ОГИБДД, автомобилистка ехала от улицы Дзержинского к улице Транспортной. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. После осмотра ее отпустили с назначением лечения.

По факту ДТП полиция проводит административное расследование.