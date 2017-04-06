В брянской деревне женщина выпала из телеги и попала под грузовик
44-летняя жительница деревни Летяхи Красногорского района чудом выжила, попав под грузовик «Урал».
ДТП произошло 5 апреля около 10.40 на улице Заречной в Летяхах.
По предварительной версии ГИБДД Брянской области, 39-летний водитель грузовика «Урал-5557» с прицепом ехал со стороны леса к улице Набережная. На левой обочине находилась гужевая повозка.
При приближении «Урала» лошадь внезапно выскочила на дорогу. 44-летняя пассажирка гужевой повозки выпала на проезжую часть, после чего на нее наехал грузовик.
Женщину госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с переломом малой берцовой кости правой ноги и обширными рваными ранами левой голени.
Новости регионов
06 Апреля, 2017
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