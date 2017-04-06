В Брянской области пропал 21-летний Дмитрий Лебедев
В Брянской области пропал 21-летний житель Стародуба Дмитрий Сергеевич Лебедев.
Достоверной информации о его местонахождении нет с 27 марта, сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Вечером 27 марта он вышел из дома, но назад не вернулся. Может находиться в Москве.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, голубые глаза. Особая примета: татуировка в виде скорпиона на правой кисти.
Был одет в серые спортивные брюки, синюю кофту, черную куртку и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Лебедева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Также, напомним, в Брянской области продолжаются поиски Екатерины Васильевны Требуховой 1936 года рождения, которая пропала 31 марта в селе Добродеевка Злынковского района.
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