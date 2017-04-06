На улице Никитина в Брянске искали взрывное устройство
В Брянске провели очередную проверку по факту обнаружения подозрительного предмета.
Как рассказали очевидцы, днем 6 апреля оцепили территорию у дома № 8 по улице Никитина в Володарском районе. За остановкой лежала бесхозная сумка.
На месте работали оперативные службы. По словам местных жителей, тревога оказалась ложной.
За время проверки на путепроводе образовалась большая пробка.
Напомним, 5 апреля взрывное устройство искали по улице Фосфоритной на Новостройке, днем ранее – в здании МРЭО в Фокинском районе Брянска.
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