На улице Никитина в Брянске искали взрывное устройство

В Брянске провели очередную проверку по факту обнаружения подозрительного предмета.

Как рассказали очевидцы, днем 6 апреля оцепили территорию у дома № 8 по улице Никитина в Володарском районе. За остановкой лежала бесхозная сумка.

На месте работали оперативные службы. По словам местных жителей, тревога оказалась ложной.

За время проверки на путепроводе образовалась большая пробка.

Напомним, 5 апреля взрывное устройство искали по улице Фосфоритной на Новостройке, днем ранее – в здании МРЭО в Фокинском районе Брянска.



