На Вокзальной в Брянске утром сгорел «ВАЗ»

Утром 7 апреля на улице Вокзальной, 9, в Брянске загорелся легковой автомобиль.

Пожарные прибыли на место в 5.40, через 11 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя охватило моторный отсек «ВАЗа».

Спустя четыре минуты, в 5.44, пожар потушили. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.