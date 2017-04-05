В Брянске выросло число пострадавших при столкновении двух маршруток

В ГИБДД Брянска сообщили о еще двух пострадавших в результате столкновения маршрутных такси № 34 и № 47 у «Аэропарка».

6 апреля в полицию поступили сообщения из больниц об обращении 18-летнего молодого человека и 28-летней девушки за медицинской помощью.

У 18-летнего брянца врачи диагностировали повреждение икроножной мышцы. В момент аварии он был пассажиром 47-й маршрутки.

У 28-летней пассажирки маршрутного такси № 34 ушиб шейного отдела позвоночника.

Напомним, ДТП произошло 5 апреля около 19.00 у дома № 4 по улице Объездной. Ранее в ГИБДД сообщали о двух пострадавших: девушках 18 и 22 лет.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.