В Брянске выросло число пострадавших при столкновении двух маршруток
В ГИБДД Брянска сообщили о еще двух пострадавших в результате столкновения маршрутных такси № 34 и № 47 у «Аэропарка».
6 апреля в полицию поступили сообщения из больниц об обращении 18-летнего молодого человека и 28-летней девушки за медицинской помощью.
У 18-летнего брянца врачи диагностировали повреждение икроножной мышцы. В момент аварии он был пассажиром 47-й маршрутки.
У 28-летней пассажирки маршрутного такси № 34 ушиб шейного отдела позвоночника.
Напомним, ДТП произошло 5 апреля около 19.00 у дома № 4 по улице Объездной. Ранее в ГИБДД сообщали о двух пострадавших: девушках 18 и 22 лет.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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