В Стародубе ищут 17-летнего Дениса Стрынадко

В Стародубе пропал 17-летний Денис Андреевич Стрынадко.

Такая информация появилась в группе «Подслушано в Стародубе» в «Вконтакте». 4 апреля несовершеннолетний ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Стрынадко, просят незамедлительно лично обратиться в полицию или позвонить по телефонам уголовного розыска 8 (48348) 226-45 и дежурной части 222-81, 8-920-846-82-02.



