Под Брянском Mazda влетела в дерево: у водителя тяжелые травмы головы
22-летний водитель Mazda Premacy находится в тяжелом состоянии после наезда на дерево под Брянском.
ДТП произошло 6 апреля около 1.00 на 3-м километре дороги Журиничи – Мирный. По предварительной информации ГИБДД Брянской области, водитель иномарки ехал от Журиничей к поселку Мирный Брянского района. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Водителя доставили из Журиничской скорой помощи в Брянскую областную больницу. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, пневмоцефалией, переломом основания черепа и переломом верхнечелюстных лобных пазух с носовым кровотечением.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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