В Стародубе после жестоких побоев умер 30-летний мужчина
В хирургическом отделении Стародубской районной больницы умер жестоко избитый 30-летний мужчина.
По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, правоохранители задержали 47-летнего жителя села Занковка, односельчанина погибшего.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, двумя днями ранее он поссорился с 30-летним односельчанином и нанес ему множественные удары руками по голове. Травмы оказались смертельными.
Суда обвиняемый дожидается под стражей. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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Второе, плановое в текущем году заседание Общественного совета УМВД по Брянской области состоялось на минувшей неделе. Общественники рассмотрели социальную адаптацию «трудных» детей и «дорогибезпроблем.рф». Члены совета, как рассказал председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич, получили удостоверения нового образца.
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