В Стародубе после жестоких побоев умер 30-летний мужчина

В хирургическом отделении Стародубской районной больницы умер жестоко избитый 30-летний мужчина.

По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, правоохранители задержали 47-летнего жителя села Занковка, односельчанина погибшего.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, двумя днями ранее он поссорился с 30-летним односельчанином и нанес ему множественные удары руками по голове. Травмы оказались смертельными.

Суда обвиняемый дожидается под стражей. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.