В Клетне женщина пропила украденный у подруги мешок овса
Полицейские по горячим следам раскрыли кражу мешка овса в Клетне.
Утром 4 апреля в полицию обратилась 59-летняя жительница дома по улице Горького, сообщили в региональном УМВД. По ее словам, мешок овса пропал из ее бани.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемую – 47-летнюю знакомую пенсионерки – задержали по горячим следам.
На допросе она пояснила, что на кражу ее толкнула нехватка денег на покупку спиртного.
Ночью она проникла в баню к подруге и похитила овес, однако унести почти 40-килограммовый мешок не сумела. Часть овса она отсыпала прямо во дворе, остальное продала односельчанину за 100 рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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