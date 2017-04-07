В Клетне женщина пропила украденный у подруги мешок овса

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу мешка овса в Клетне.

Утром 4 апреля в полицию обратилась 59-летняя жительница дома по улице Горького, сообщили в региональном УМВД. По ее словам, мешок овса пропал из ее бани.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемую – 47-летнюю знакомую пенсионерки – задержали по горячим следам.

На допросе она пояснила, что на кражу ее толкнула нехватка денег на покупку спиртного.

Ночью она проникла в баню к подруге и похитила овес, однако унести почти 40-килограммовый мешок не сумела. Часть овса она отсыпала прямо во дворе, остальное продала односельчанину за 100 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.