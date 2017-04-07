ОМОН нагрянул на Бежицкий рынок в Брянске

Покупатели заметили наряд ОМОНа на Бежицком рынке в Брянске.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, в пятницу, 7 апреля, на рынке прошли проверки. По неофициальным данным, правоохранители интересовались нелегальными мигрантами. Информации от УМВД пока не поступало.

Напомним, 6 апреля полицейские рейды прошли на Центральном рынке в Советском районе. Правоохранители изъяли более 1 тысячи единиц поддельной одежды и обуви, 200 блоков сигарет и выявили нескольких нелегалов.