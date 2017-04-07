В Брянске вновь проверяли бесхозные предметы в поисках взрывчатки

Днем 7 апреля в Брянске вновь проверяли сообщения о подозрительных бесхозных предметах.

Сегодня на месте обнаружения пакета на остановке у общежития строительного техникума в Советском районе работали полицейские, пожарные и спасатели, медики, саперы, сообщают в соцсетях горожане.

Также оперативные службы обследовали двор по улице Грибоедова, 3. Причиной переполоха, говорят очевидцы, стал забытый кем-то фонарик.

6 апреля, напомним, оцепили улицы Никитина и Королева в Володарском районе. На этой неделе также проверяли двор по улице Фосфоритной на Новостройке и здание МРЭО в Фокинском районе.



