В Брянске вновь проверяли бесхозные предметы в поисках взрывчатки
Днем 7 апреля в Брянске вновь проверяли сообщения о подозрительных бесхозных предметах.
Сегодня на месте обнаружения пакета на остановке у общежития строительного техникума в Советском районе работали полицейские, пожарные и спасатели, медики, саперы, сообщают в соцсетях горожане.
Также оперативные службы обследовали двор по улице Грибоедова, 3. Причиной переполоха, говорят очевидцы, стал забытый кем-то фонарик.
6 апреля, напомним, оцепили улицы Никитина и Королева в Володарском районе. На этой неделе также проверяли двор по улице Фосфоритной на Новостройке и здание МРЭО в Фокинском районе.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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