В Брянске у девушки сняли все колеса с машины

В Брянске 24-летняя автомобилистка лишилась всех колес с машины.

Утром 6 апреля девушка написала заявление в полицию, сообщили в региональном УМВД. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия домкрат, которым, предположительно, мог воспользоваться злоумышленник.

Проверив по базе данных изъятые следы, эксперты-криминалисты установили, что они принадлежат 22-летнему жителю Володарского района. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Колеса, которые он не успел продать, у него изъяли и вернули владелице.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.