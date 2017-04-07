В Брянске у девушки сняли все колеса с машины
В Брянске 24-летняя автомобилистка лишилась всех колес с машины.
Утром 6 апреля девушка написала заявление в полицию, сообщили в региональном УМВД. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия домкрат, которым, предположительно, мог воспользоваться злоумышленник.
Проверив по базе данных изъятые следы, эксперты-криминалисты установили, что они принадлежат 22-летнему жителю Володарского района. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских.
Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Колеса, которые он не успел продать, у него изъяли и вернули владелице.
По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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