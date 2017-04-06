У «Электроники» в Брянске столкнулись Volkswagen Tiguan и BMW X5

Сегодня днем в центре Брянска столкнулись Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Авария произошла в районе «Электроники» на улице Красноармейской в Советском районе. Как сообщают очевидцы, водитель Volkswagen Tiguan «пересек две сплошные, надеясь проскочить, после чего столкнулся с BMW». От удара Volkswagen вылетел на газон.

Информации о пострадавших пока не поступало.







