На Городище в Брянске столкнулись Renault Logan и маршрутка

Днем 8 апреля на Городищенской горке в Брянске столкнулись Renault Logan и маршрутное такси № 36.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. От удара оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения.

Один из пассажиров маршрутки сообщил, что ДТП спровоцировал водитель Renault Logan, оказавшийся на встречной полосе. Из-за аварии образовалась большая пробка.

Информации о пострадавших пока не поступало.