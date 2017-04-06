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На Городище в Брянске столкнулись Renault Logan и маршрутка

Опубликовано Сегодня, 17:49

Днем 8 апреля на Городищенской горке в Брянске столкнулись Renault Logan и маршрутное такси № 36.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. От удара оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения.

Один из пассажиров маршрутки сообщил, что ДТП спровоцировал водитель Renault Logan, оказавшийся на встречной полосе. Из-за аварии образовалась большая пробка.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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