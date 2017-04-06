В Брянске автомобилистка угодила в открытую ливневку

В Брянске автомобилистка повредила колеса машины, угодив в открытый люк ливневой канализации.

По ее словам, ДТП произошло у самолета, на улице Красноармейской в Советском районе.

«На улице Красноармейской около самолета не закреплена крышка ливневой канализации! Результат – порваны две покрышки и погнуты два диска. Через 30 минут после вызова ДПС приехала машина из горводоканала, установили крышку на место и уехали, ничего не пояснив. Еще через час приехал сотрудник, представившийся водителем дорожной службы, и установил знак проведения ремонтных работ. Ждем сотрудников ДПС», – рассказала девушка в соцсетях.

Она также сообщила, что ранее «40-я маршрутка тоже туда въехала, водитель выпустил пассажиров и поехал, видимо, ремонтироваться».

Напомним, в марте аналогичный случай произошел у БМЗ в Бежице.









