В Брянске автомобилистка угодила в открытую ливневку
В Брянске автомобилистка повредила колеса машины, угодив в открытый люк ливневой канализации.
По ее словам, ДТП произошло у самолета, на улице Красноармейской в Советском районе.
«На улице Красноармейской около самолета не закреплена крышка ливневой канализации! Результат – порваны две покрышки и погнуты два диска. Через 30 минут после вызова ДПС приехала машина из горводоканала, установили крышку на место и уехали, ничего не пояснив. Еще через час приехал сотрудник, представившийся водителем дорожной службы, и установил знак проведения ремонтных работ. Ждем сотрудников ДПС», – рассказала девушка в соцсетях.
Она также сообщила, что ранее «40-я маршрутка тоже туда въехала, водитель выпустил пассажиров и поехал, видимо, ремонтироваться».
Напомним, в марте аналогичный случай произошел у БМЗ в Бежице.
Новости регионов
08 Апреля, 2017
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